Rimini, barca finisce contro gli scogli per il maltempo: un morto e tre dispersi

Una persona è morta e altre tre risultano disperse in mare dopo che la barca a vela sulla quale si trovavano si è schiantata contro la scogliera all'imbocco del porto canale di Rimini. Una quinta e una sesta persona sono state invece tratte in salvo. L'incidente sarebbe stato causato dalle forti raffiche di vento che si sono abbattute su tutta la provincia. Sono in corso le ricerche dei dispersi.