Rimini, bagnino libera meduse in acqua: preso a badilate da un bagnante

Stava liberando in acqua una decina di meduse , pescate da un ragazzino, quando è stato preso a badilate da un bagnante che voleva impedirgli di rimettere in mare gli animali. Vittima un bagnino di salvataggio della spiaggia riminese di Viserba. L'uomo voleva far rispettare il divieto di pescare e uccidere le meduse , è incorso invece nell'ira del padre del ragazzino che le aveva catturate, un riminese di 37 anni , che è stato denunciato per lesioni.

"Devi lasciarle libere", sembra che il bagnino abbia detto al 37enne che in tutta risposta gli ha detto di "farsi i fatti suoi". Ne è seguita una discussione al termine della quale il padre del ragazzino, che aveva pescato le meduse, prima ha cercato di uccidere gli animali a badilate per poi colpire in testa il bagnino.



Padre e ragazzino si sono allontanati, ma sono stati rintracciati poco dopo dalla polizia grazie al numero della targa che alcuni testimoni erano riusciti a memorizzare. Il bagnino è finito in pronto soccorso, mentre l'aggressore è stato denunciato per lesioni.