Rimini, arrestata maestra per maltrattamenti su bambini

Recidiva per maltrattamenti su bambini. Così è stata arrestata e posta ai domiciliari una maestra di 61 anni di Rimini, dopo la segnalazione di una sua collega che aveva raccontato di aver assistito in diverse occasioni a una serie di condotte aggressive nei confronti degli allievi della scuola materna. La donna, incastrata dalle telecamere poste nell'asilo dopo la segnalazione dell'altra insegnante, era già stata sospesa nel 2010 per i suoi comportamenti da "autoritaria aguzzina" verso i minori suoi alunni.