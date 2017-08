Rimini, arrestata borseggiatrice seriale: era incinta e con 42 condanne

Il portafogli rubato conteneva 125 euro in contanti, due carte bancomat con il pin scritto sul retro e due carte di credito. L'agente è intervenuto in tempo per bloccare le due borseggiatrici e restituire la refurtiva.



La bosniaca è comparsa davanti al giudice per il processo in direttissima: ha raccontato di essere a Rimini di passaggio e di vivere in un campo nomadi a Roma. Convalidato il provvedimento e rinviato il processo, la donna è stata visitata in ospedale a Rimini dove è stato preso appuntamento per il parto cesareo. Successivamente è stata trasferita in carcere a Forlì.