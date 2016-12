Rimini, accoltella la ex e il suo nuovo compagno: preso l'aggressore

16:43 - Ha accoltellato l'ex compagna e il nuovo fidanzato di lei. E' successo sul lungomare di Rimini. Mario Caggiano, 55 anni, siciliano, pare abbia affrontato la donna, che si trovava in Riviera per lavoro, mentre era in casa col fidanzato. La lite sarebbe finita in strada, nei pressi di un cantiere, dove l'uomo ha accoltellato i due, ricoverati ora in condizioni critiche. L'aggressore è scappato ma la sua fuga è finita dopo alcune ore.

Un accoltellamento per motivi passionali. Sembra questo il movente che ha spinto Caggiano ad aggredire a Rimini la sua ex moglie e il suo nuovo compagno. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 in Via Pascoli, in prossimità del residence in cui l'uomo ha sorpreso la donna in compagnia del fidanzato. La stava cercando da tempo e una serie di indizi lo avrebbe condotto lì. I due, colpiti al collo e al volto, non sono in pericolo di vita. L'aggressore è è accusato per duplice tentato omicidio.