Rimini, accoltella e investe immigrato: indagini su matrice razziale

Un riminese è stato fermato per il tentato omicidio di un immigrato. Il fatto sarebbe accaduto davanti ad un supermercato: l'italiano lo ha prima preso a pugni, poi accoltellato e infine, quando lo straniero ha tentato la fuga, lo ha investito con l'auto. Il giovane è in prognosi riservata, mentre il riminese, una volta rintracciato, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. Si indaga per appurare se il gesto abbia una matrice razziale.