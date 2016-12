4 ottobre 2014 Rimini, 30enne uccide la moglie e si suicida

In casa i loro gemellini di 4 anni Tragedia in una villetta di Cattolica. L'uomo, 30enne, pare abbia agito per gelosia nei confronti della compagna, 27enne Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:24 - Un uomo di 30 anni, Raffaele Ottaviano, ha ucciso a coltellate la moglie, Ivana Intilla, e si è poi tolto la vita. E' successo a Cattolica, in provincia di Rimini. Al momento del delitto in casa c'erano anche i loro due figli gemelli, di 4 anni. L'uomo pare abbia agito per gelosia nei confronti della compagna, di 27 anni. La coppia, di origine siciliana, viveva in Romagna da diversi anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La famiglia viveva da un paio di anni a Cattolica, nella palazzina di via Cabral dove si è consumato il delitto. Ottaviano gestiva un'attività di rottamazione a San Giovanni in Marignano, sempre nel Riminese. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa della coppia, preoccupati per le urla provenienti dall'abitazione. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, però, era troppo tardi.