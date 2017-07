Rimini, 15 giorni di vacanza gratis solo se si racconta tutto sui social

Il lavoro più bello del mondo? Essere pagati per stare in vacanza. Non è uno scherzo, ma la nuova iniziativa promossa da Confcommercio, Azienda provinciale del turismo, Silb (il sindacato dei locali pubblici) e altri consorzi turistici della Riviera Romagnola: un soggiorno pagato per vivere 15 giorni di vacanza a Rimini e raccontare sui propri profili social tutto quello che accade durante le giornate al mare. Per potersi candidare basta avere meno di 30 anni e conoscere i social network.