Riina in coma, Orlando firma il permesso per le visite dei familiari

La moglie e i figli di Totò Riina potranno stare accanto al padre, in coma da due giorni all'ospedale di Parma, dove il boss di Cosa Nostra è stato ricoverato d'urgenza. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha infatti firmato il permesso per consentire ai familiari del capo mafia, detenuto in regime di 41 bis, di visitarlo nel reparto detenuti, dove è in fin di vita.