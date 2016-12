Riccione, sedicenne morto per ecstasy Pusher denunciato a piede libero

E' stato denunciato a piede libero dai carabinieri il pusher che ha ceduto una pasticca di ecstasy a Lamberto Lucaccioni , il 16enne di Città di Castello (Perugia) morto dopo essersi sentito male mentre ballava al Cocoricò di Riccione . Secondo quanto emerso il pusher sarebbe concittadino della vittima, un 19enne, appena diplomato al liceo scientifico. Decisiva per l'identificazione sarebbe stata la testimonianza degli amici che erano con lui.

I militari sono andati domenica sera verso le 20 direttamente a casa del 19enne, nella cittadina umbra e gli hanno contestato la testimonianza: in lacrime, davanti ai genitori attoniti, ha ammesso di avere ceduto al morto e ai due amici con cui era in vacanza a Pinarella di Cervia (Ravenna) la dose fatale di ecstasy liquida.



Il padre di Lamberto: "Voglio la verità"- "Voglio sapere tutto, voglio la verità...": riesce a pronunciare solo poche parole, sotto shock, il padre di Lamberto Lucaccioni. Le ha ripetute all'avvocato Roberto Bianchi che rappresenta la famiglia. E sul giovane denunciato dai carabinieri per avere fornito la droga, l'uomo ha detto al legale: "Pensaci tu".