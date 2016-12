Riccione, Lamberto ucciso da dose tripla di ecstasy acquistata con i soldi della paghetta

A uccidere il 16enne Lamberto Lucaccioni è stata una dose tripla di ecstasy , acquistata a Riccione con i soldi della paghetta. Lui e due suoi amici, anche loro minorenni, hanno comprato 3 grammi di mdma per 250 euro. Per sballarsi ne bastano 0,3 grammi: in tre ne hanno preso dieci volte tanto. Era la prima volta che il 16enne metteva piede nella discoteca Cocoricò, dove si è sentito male . Secondo gli amici, era la prima volta che assumeva droga.

I tre ragazzi, come riporta il Corriere della Sera, hanno sciolto l'ecstasy in una bottiglietta d'acqua che si sono passati tra loro. Lamberto, deceduto in ospedale poco dopo l'arrivo dei genitori, ne ha bevuto almeno un terzo, ma forse anche di più. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza la quantità di mdma assunta dall'adolescente mentre il pusher 18enne che gli ha venduto la dose è stato denunciato a piede libero.



Quando i carabinieri hanno perquisito casa sua, il 18enne è crollato e ha confessato tutto, davanti ai genitori attoniti. Il figlio si era appena diplomato, mai una nota di demerito in classe. Patito di X Factor e del calciatore Fabio Quagliarella, impegnato in parrocchia, ora dovrà difendersi dall'accusa di "spaccio e morte come conseguenza di altro delitto".