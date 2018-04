A coordinare le operazioni di soccorso nel caso in cui l'allievo, 9 anni, dovesse avere un attacco epilettico tra le mura scolastiche, è la maestra. Ma ogni bimbo sa come agire per rendere l'azione efficace. Così c'è chi prende il farmaco dal secondo cassetto, chi avverte i bidelli e gli insegnanti delle classi accanto, chi prende dall'armadietto il cuscino e il telefono dell'insegnante dalla cattedra. Niente panico, dunque, che farebbe perdere minuti preziosi.



Il cartello con le istruzioni, appeso in classe, è finito su Facebook, postato su un gruppo dalla stessa mamma del bimbo epilettico. "Mi sono fortemente commossa, - è stato il commento di accompagnamento alla foto del foglio. - La maestra ha compiuto un gesto di estrema importanza, perché li ha resi partecipi e preparati per una cosa importantissima: aiutare. Questo è un grande insegnamento di solidarietà".



"Questi bambini - continua la donna - un giorno per strada si fermeranno ad aiutare chi ha bisogno e non si volteranno dall'altra parte! Io ho il magone in gola, perché so che in classe non vedono l'ora di avere il nome scritto lì sopra. Noi famigliari insegniamo a casa certi valori e principi ma poi è di fondamentale importanza che anche la società segua un certo percorso. Questo foglio per me è la Vita, è amore per il prossimo".