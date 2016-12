Riccione, due marocchini stuprano una donna senza fissa dimora: arrestati

Una donna di 46 anni senza fissa dimora è stata stuprata, picchiata e rapinata da due marocchini sul lungomare di Riccione . Da qualche giorno la donna si era rifugiata in una ex colonia dove, nella notte tra giovedì e venerdì, ha incontrato i due uomini, entrati in Italia clandestinamente, che le hanno fratturato la mandibola. Poi uno ha abusato di lei, mentre l'altro la teneva ferma. I due sono stati individuati e arrestati.

Prima di fuggire, i due marocchini le hanno strappato il telefono cellulare e l'hanno chiusa in una stanza. Per paura di incontrarli di nuovo, la 46enne non si è mossa fino al primo pomeriggio di venerdì, quando è riuscita a forzare la porta e scappare. Una volta in strada ha chiesto aiuto a dei passanti che hanno chiamato il 118.



In ospedale la visita ginecologica ha confermato l'avvenuta violenza. Nel giro di poche ore i carabinieri hanno rintracciato i due stranieri, di 19 e 21 anni, e li hanno sottoposti a fermo in attesa della convalida che dovrebbe essere eseguita lunedì.



I due sono stati trovati all'interno della stessa colonia dove era avvenuta la violenza la notte prima. Fondamentale, per il buon esito dell'indagine lampo, è stato un recente servizio condotto dai militari negli edifici abbandonati sul lungomare nell'ambito del quale sono state identificate decine di persone.