Riccione, 17enne tenta di rientrare in hotel dall'esterno e cade: è grave

E' quanto gli amici hanno raccontato ai carabinieri, dicendo che il giovane avrebbe appunto "azzardato" una scalata dall'esterno dell'hotel per rientrare nella notte. Venerdì infatti il gruppo di amici, che alloggiava in due stanze nello stesso hotel, avrebbe trascorso la serata in giro per locali. Il 17enne però a un certo punto si sarebbe separato dagli amici, che avevano deciso di rientrare. Al ritorno, nella notte, sarebbe avvenuto l'incidente.



Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe salito su un terrazzo esterno attraverso una scala e da lì, come mostrerebbero i segni sul muro esterno dell'albergo, avrebbe tentato di arrampicarsi per raggiungere il balcone della camera da letto degli amici.



Non è al momento possibile stabilire a che ora il ragazzo sia caduto nel vuoto perché non ci sono telecamere di sorveglianza esterna. E' stato trovato soltanto alle 9 di sabato mattina a terra, con il bacino rotto e un trauma cranico. Potrebbe essere in pericolo di vita. Secondo i primi risultati dei test clinici, non avrebbe assunto droghe.