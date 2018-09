Reggio Emilia, travolto da un'auto mentre è in bici: muore 13enne

Un tredicenne è stato travolto e ucciso mentre era in bici da un'auto guidata da una guardia giurata nella zona industriale di Corte Tegge (Reggio Emilia). Il ragazzino si trovava poco distante dalla sua abitazione quando è stato sbalzato a diversi metri di distanza da un'utilitaria di servizio in uso a un vigilante di 31 anni. Inutili i soccorsi: per il tredicenne non c'è stato nulla da fare.