Reggio Emilia, scontro tra auto e camion-gru: morte tre donne

Tre donne sono morte in un incidente stradale sulla Cispadana tra Boretto e Gualtieri , nel Reggiano . Una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un camion-gru. Le vittime sono tutte di nazionalità indiana: sono due sorelle di 37 e 33 anni e un'amica di 23, loro vicina di casa. Il camionista, in stato di shock, è stato portato all'ospedale di Guastalla .

Le tre donne abitavano a Santa Vittoria di Gualtieri, non lontano dal luogo dell'incidente. I sanitari del 118 sono arrivati anche con l'eliambulanza da Parma, ma le vittime erano già morte. Il tratto stradale è stato completamente chiuso al traffico per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Sul posto è arrivata una gru dei vigili del Fuoco, ma per sollevare ik camion-gru è stato necessario anche l'utilizzo di un altro mezzo del peso di 350 quintali.



Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la vettura zigzagare prima di invadere l'altra corsia di marcia e di andare a finire sotto il camion-gru che procedeva in direzione Boretto. Sarebbe stato soccorso anche il marito di una delle vittime che era arrivato sul posto non appena aveva avuto notizia dell'incidente.