Reggio Emilia, rissa tra adolescenti per "amore" finisce in ospedale

Rissa tra adolescenti a Novellara, vicino a Reggio emilia, con due giovani rimasti feriti e cinque denunce. Uno dei protagonisti ha dato appuntamento all'ex fidanzatino della sorella per fargli capire che doveva lasciarla stare. Una sorta di incontro chiarificatore, ma dalle parole i due sono passati alle mani dando luogo, con l'intervento dei loro amici, ad una rissa. Calci, pugni e schiaffi sino all'intervento di alcuni cittadini.

L'ex fidanzato ancora innamorato ha riportato la frattura delle ossa nasali: così quando si è presentato in ospedale i sanitari hanno allertato i carabinieri di Novellara che intervenuti sul posto hanno ricostruito i fatti operando le prime denunce.



Con l'accusa di rissa aggravata i carabinieri della stazione di Novellara hanno denunciato alla Procura reggiana ed a quella dei minori di Bologna 5 ragazzi di Novellara tra cui due minori. Oltre all'ex che ha riportato una prognosi di 20 giorni per la frattura delle ossa nasali anche un 17enne ha riportato una prognosi di 25 giorni per la frattura di una mano. le due opposte fazioni rispettivi amici.