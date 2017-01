Reggio Emilia, pedone investito da pirata della strada: è grave

Un 52enne è stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo essere stato investito da un pirata della strada in via Martiri di Cervarolo. Secondo una prima ricostruzione, il pedone stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali quando è stato travolto da una vettura. Il conducente dell'auto è poi fuggito senza prestare soccorso.