Reggio Emilia, lancia sassi e biglie contro auto: denunciato minore

Nascosto tra i cespugli, si divertiva a lanciare sassi e biglie di vetro contro le auto in transito. A scoprire un 15enne della provincia di Reggio Emilia i carabinieri che, durante un appostamento nelle vicinanze della ciclabile, l'hanno fermato per tempo proprio mentre stava per lanciare un sasso contro un'autovettura in transito: la sesta in soli due giorni. Il ragazzo è stato denunciato con l'accusa di danneggiamento aggravato e continuato.