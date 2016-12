Reggio Emilia, indiano uccide il fratello e poi tenta il suicidio

Un indiano di 42 anni è stato ucciso in casa a Bibbiano, comune della Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Ad assassinare l'uomo è stato il fratello che, dopo aver compiuto il delitto, ha cercato di togliersi la vita ingerendo acido. Non versa in pericolo di vita e ora si trova piantonato in stato di fermo dai carabinieri. La vittima è stata colpita alla testa con un corpo contundente mentre dormiva.