Reggio Emilia, bimbo beve liquido lavastoviglie: morto in ospedale

Il piccolo aveva ingerito il liquido, del brillantante, mentre era nel bar a San Martino in Rio di proprietà di alcuni parenti, approfittando di un attimo di distrazione generale per prendere il bicchiere che lo conteneva. Immediato l'intervento dei presenti non appena si è sentito male.



La madre in particolare ha praticato una manovra per fargli rigettare quanto ingerito, mettendolo con la testa in basso. Il bimbo ha così effettivamente rigettato gran parte della sostanza detergente, ma una minima quantità era stata evidentemente ingerita. Dopo il trasporto in ospedale, le cure sembravano aver avuto effetto, perche' le sue condizioni erano subito migliorate tanto che non era più apparso in pericolo di vita.



Ma nella notte l'improvviso peggioramento. La Direzione dell'ospedale ha già disposto il riscontro diagnostico per accertare le cause del decesso, facendo ai genitori e a tutta la famiglia "le più sentite e commosse condoglianze per il gravissimo lutto".