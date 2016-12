Reggio Emilia, 90enne invalida aiuta i Carabinieri a prendere lo scippatore che l'aveva derubata

A SantʼIlario Scippo da 20mila euro a Genova

Una 76enne scippata della borsa da un giovane con casco integrale a bordo di uno scooter: bottino di 20mila euro. L'anziana stava andando a depositare contanti e gioielli in banca. Lo scippo è avvenuto lunedì mattina in via dei Floricoltori, ma la donna ha fatto denuncia solo dopo diverse ore. Indagano i carabinieri...