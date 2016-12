Ravenna, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio: anziano arrestato

La vittima si chiamava Rosa Bassani, il marito accusato dell'omicidio è Ferino Belletti, nato nella vicina Conselice: l'anziano è ora in arresto, piantonato dai carabinieri all'ospedale di Lugo, in attesa di essere trasferito in quello di Ravenna.



Chi lo ha visto dopo la tragedia descrive un uomo in un completo stato confusionale, che ha fatto fatica anche a ricordare nome ed età della moglie e della figlia. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio, forse legato a una forma di depressione.



L'anziano sarà interrogato lunedì. Secondo quanto finora ricostruito, l'uomo ha colpito più volte la moglie alla gola, presumibilmente usando un coltello da cucina, mentre si trovava con lei nella camera da letto di casa, in un quartiere residenziale di Lugo. La donna ha cercato di scappare, ma alla fine è caduta esanime in cucina.



L'uomo ha quindi provato a togliersi la vita colpendosi più volte, almeno quattro o cinque, al ventre con la lama e bevendo candeggina. Non è comunque in pericolo di vita. L'arma non è stata ritrovata: forse è stata gettata in un cassonetto subito dopo il delitto, oppure ripulita e riposta. A dare l'allarme è stata la figlia della coppia che abita a Forlì e che ha ricevuto una chiamata dal padre: anche lei si è precipitata nella casa dei genitori, ma era ormai troppo tardi.