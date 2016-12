Ravenna, resta chiusa nel cimitero: 86enne muore cercando di uscire

Dalle verifiche di carabinieri e vigili urbani è emerso che la donna, martedì sera, era rimasta chiusa dentro al cimitero dopo che gli automatismi meccanici avevano serrato le porte.



Caduta da oltre due metri di altezza - Nel tentativo di uscire ha preso una delle scale usate per raggiungere i loculi più alti e l'ha sistemata vicino al cancello d'ingresso. E, una volta raggiunta la sommità, ha provato a scavalcare. Nel tentativo, ha però perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra da un'altezza di oltre due metri, sbattendo la testa e morendo sul colpo.



La donna non ha visto il pulsante apriporta - La 86enne non si era probabilmente accorta che a pochi centimetri dal cancello c'è un pulsante apriporta - segnalato e perfettamente funzionante, hanno fatto notare i carabinieri in una nota - che le avrebbe garantito di potere uscire senza difficoltà.