Ravenna, minaccia e rapina la ex moglie: arrestato dai carabinieri

Prima ha minacciato la ex moglie con coltelli per estorcerle danaro. Non soddisfatto, le ha cosparso i cani e l'ingresso dell'abitazione con l'alcol. Protagonista un 35enne tunisino, arrestato dai carabinieri di Ravenna con le accuse di estorsione, violenza privata e maltrattamenti in famiglia. La donna, una 54enne, di fronte alle minacce è riuscita a chiudersi in bagno e a chiamare il 112.