Ravenna: dopo 50 anni scopre il padre col Dna, chiede un risarcimento di 4 milioni di euro

Sono passati quasi 50 anni da quando per la prima volta la madre le indicò chi era il suo vero padre a quando il Tribunale di Ravenna ha accertato dal Dna che era davvero così, con probabilità vicina al 100%. Così la donna, un'operaia ravennate 56enne, ha citato l'uomo, un imprenditore oggi ultrasettantenne, chiedendo quattro milioni tra danni patrimoniali e non, per via del tenore di vita negatole, sebbene fosse la figlia naturale.