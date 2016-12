Ravenna,donna trovata morta in mare

Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato in mare circa un miglio al largo di Cervia, sul litorale ravennate. La segnalazione è giunta da un diportista che ha visto il cadavere a pelo dell'acqua. La vittima, ancora senza un nome, è una signora sulla settantina, probabilmente morta non molto tempo prima del recupero e senza segni particolari utili all'identificazione. Per gli inquirenti si tratterebbe di un annegamento o di un malore in acqua.