Ravenna: collisione tra due mercantili, si torna a cercare. Quattro i dispersi

15:34 - Sono riprese alle prime luci del giorno a Ravenna le ricerche dei quattro marinai turchi, tra cui il comandante e il primo ufficiale, dispersi nello scontro tra due mercantili - il turco 'Gokbel' e il 'Lady Aziza', che batte bandiera del Belize - a circa 3 miglia dal porto. Due le vittime, mentre gli altri cinque componenti dell'equipaggio sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale. La Procura ha aperto un'inchiesta: "Indagati i comandanti".

Il sindaco: "Via alle ricerche" - "All'alba barche e aerei hanno ripreso le ricerche - osserva sul suo profilo Twitter il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci -. Condizioni mare proibitive".



La collisione tra i due cargo è avvenuta alle 8.40 di domenica mattina, a circa 3 miglia dal porto. Due le vittime, mentre gli altri cinque componenti dell'equipaggio sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale.



Aperte due inchieste - La motonave "Gokbel" è affondata, la "Lady Aziza", con equipaggio siriano, non ha invece avuto danni evidenti ed è stata rimorchiata in porto. Sull'incidente sono state aperte due inchieste, una della Procura e una seconda della Capitaneria di porto.



La Procura: "Comandanti indagati" - Comandanti e ufficiali dei due mercantili scontratisi al largo di Marina di Ravenna potrebbero a breve essere indagati. Si tratta di un atto dovuto. Le ipotesi di reato al vaglio della Procura ravennate sono il naufragio e l'omicidio plurimo colposo. Al momento le indagini coordinate dalpm Stefano Stragiotti si sono canalizzate verso la manovra della nave turca definita, in un incontro con i giornalisti al quale ha partecipato anche il procuratore capo Alessandro Mancini, "ancora da decifrare" e che "desta perplessità".