Ravenna: camionista trovato con cranio fracassato, morto in ospedale

E' morto in ospedale Giovanni Bravi, il camionista di 61 anni trovato con il cranio fracassato sul piazzale di una cooperativa agricola di San Romualdo, alle porte di Ravenna, dove si era recato per la pesatura di un carico di balle. L'allarme era stato dato da un collega. Sul posto erano intervenuti i carabinieri: l'ipotesi principale è che il 61enne possa essere stato travolto accidentalmente da un mezzo in manovra poi allontanatosi.