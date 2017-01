Ravenna: busta con proiettili al figlio del ministro Poletti, rafforzata la scorta

La Prefettura ha subito aumentato il servizio di vigilanza al quale Manuel Poletti era già sottoposto dopo le minacce di morte ricevute su Fb e via mail prima di Natale, seguite alle parole del padre sui giovani italiani all'estero. Tra le polemiche anche il fatto che 'Setteserequi' avrebbe ricevuto in tre anni 500mila euro di contributi pubblici. "Le indagini erano già iniziate allora - commenta il giornalista - ho piena fiducia nelle forze dell'ordine. Questo fatto mi preoccupa, ma mi sforzo di rimanere sereno".



"Non ci facciamo intimidire" - "Continueremo a fare il nostro lavoro e se possibile con maggiore determinazione. Non ci facciamo intimidire, chiaro che certi fatti preoccupano ed è difficile restare indifferenti", ha aggiunto Manuel Poletti, che al Resto del Carlino ha riferito anche di "due lettere con minacce, seppure più sfumate, recapitate in Comune", giunte nei giorni precedenti anche alla madre, Anna Venturini, assessore del comune di Castel Guelfo (Bologna) con deleghe ai servizi sociali, sanità e scuola.



La solidarietà di Gentiloni - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha sentito il ministro Giuliano Poletti per esprimere a lui e alla famiglia la sua più piena solidarietà per le vili minacce rivolte al figlio Manuel. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.