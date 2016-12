10:00 - L'agenzia delle dogane e la guardia di finanza di Ravenna hanno scoperto 35 kg di cocaina in un container in transito nel porto della città romagnola. La droga, divisa in 34 panetti e dal valore stimato di 6 milioni di euro, era nascosta in un cassone frigorifero proveniente da Capodistria (Slovenia) e destinato al Kenya.