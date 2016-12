Rave party abusivo nel Modenese

Un "rave party" non autorizzato si è tenuto in una cava di Roncobotto di Pavullo, sull'Appennino modenese, e solo dopo molte ore i partecipanti - da quanto risulta alcune migliaia - hanno iniziato a defluire lungo la Fondovalle causando disagi alla circolazione stradale. Alla "festa" hanno partecipato giovani provenienti da tutta Italia, ma anche da Austria e Francia. Il proprietario sull'area in cui si è svolto in rave ha presentato denuncia.