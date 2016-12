Rapine a scuola, arrestati sei minori Sgominata baby gang a Reggio Emilia

12:40 - Sei minori sono stati arrestati dai carabinieri di Reggio Emilia dopo aver messo a segno una serie di rapine nei mesi scorsi nelle scuole della città. Tre arresti sono avvenuti in flagranza, altri tre, tra cui il capo delle baby gang, un 16enne, che era sempre presente nei vari colpi, sono stati eseguiti nelle ultime ore. Gli episodi al vaglio dei carabinieri sarebbero almeno una dozzina.

Tra gli episodi più sgradevoli, quello del 4 novembre quando, durante la ricreazione, i bulli fecero irruzione in un istituto superiore della città rapinando del portafoglio uno studente minorenne in fila alla macchinetta distributrice di bevande, torcendogli il braccio dietro la schiena dopo che lo avevano circondato.



Altrettanto grave anche l'episodio del 28 novembre quando uno studente all'uscita di scuola venne raggiunto da 4 malviventi che, dopo averlo preso a pugni, gli rubarono l'iPhone 4. Il 7 dicembre un altro minorenne venne minacciato e gli venne sottratto il suo iPhone 5.



Nell'immediatezza dei fatti i carabinieri avevano arrestato in flagranza di reato tre minori: due per la rapina del 4 novembre ed uno per quella del 28. Ora si aggiungono altri tre arrestati, in esecuzione di altrettanti provvedimenti cautelari emessi dal tribunale per i Minorenni di Bologna.