Rapina in area servizio: un ferito

Una rapina è avvenuta nell'area di servizio Nure Sud sull'A21, a Piacenza. Un uomo dopo aver fatto il pieno di benzina, al momento di pagare, ha preso un coltello in esposizione e dopo aver ferito alla gola un cassiere di 55 anni ha rubato alcune centinaia di euro ed è fuggito. Il 55enne è stato trasportato in ospedale e ora si trova sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.