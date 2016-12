R. Emilia, profanava cimiteri:arrestato Rubava anche i peluche dei bimbi

Entrava nei cimiteri, dove rubava gli arredi funebri dalle tombe. Portava via perfino i peluche lasciati accanto alle lapidi dei bambini da parenti e amici. Faceva le sue macabre razzie nei camposanti in provincia di Reggio Emilia ed è finito in manette per furto aggravato e continuato. Il profanatore è un 54enne di Quattro Castella ed è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre era in azione per l'ennesimo "colpo" a Vetto.