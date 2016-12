Proteste contro Bankitalia, scontri tra collettivi e polizia nel centro di Bologna

Arrestato uno dei manifestanti - E' stato prima fermato e poi sottoposto ad arresto tecnico un manifestante che era stato bloccato dalla polizia durante i tafferugli fra centro sociali e forze dell'ordine in via Garibaldi a Bologna. L'esponente dell'antagonismo bolognese, ha confermato il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini, è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il portavoce della Procura ha anche detto che si sta valutando la posizione del leader antagonista che, pur sottoposto a misura cautelare, ha incitato alla continuazione delle proteste dopo gli scontri.



Questore: "Siamo attaccati, è intollerabile" - "E' successo che ancora una volta manifestanti hanno cercato di bloccare un intervento istituzionale, di interrompere la lettura del governatore di Bankitalia Ignazio Visco, lanciando vernice, bottiglie, petardoni e bombe carta alle forze dell'ordine. A un carabiniere addirittura un motorino. Ancora una volta siamo stati attaccati e apprezzo del comportamento come al solito ineccepibile e equilibrato del reparto mobile di Bologna e dei carabinieri. Stanno cercando l'incidente, è intollerabile". E' la risposta del questore di Bologna Vincenzo Stingone alla domanda sugli scontri del centro.



"Le prime file erano bardate, ragazzi coperti con caschi e passamontagna - ha detto ancora il questore - non potevamo certo farli entrare. Ci hanno attaccati e li abbiamo dovuti respingere, e non erano pochi. Poi non contenti hanno cercato un altro scontro in piazza Cavour per impedire ad altri di manifestare. A Forza Nuova per altro avevamo negato l'autorizzazione, per evitare scontri, di manifestare con un corteo per la città, concedendogli un presidio in piazza San Domenico, ma non in piazza San Francesco. Oggi hanno lanciato di tutto contro di noi e noi, pere evitare di coinvolgere i passanti, abbiamo solo respinto gli attacchi senza nemmeno l'uso dei lacrimogeni".



"Eppure un loro leader, colpito da una misura cautelare del Gip di Reggio Emilia per fatti analoghi, non solo ha partecipato a queste manifestazioni ma dopo ha fatto pure dichiarazioni riprese dalla stampa per incitare la continuazione della manifestazione. Un comportamento più che irresponsabile. Ma cosa vogliono lanciando bottiglie ad altezza d'uomo? Vogliono che qualcuno subisca danni gravissimi se non peggio? E' intollerabile. Non se ne può più. Qualcuno sta cercando l'incidente".