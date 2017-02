Prostituzione, dalla Nigeria con miraggio lavoro: arrestate 2 donne

Due donne nigeriane di 28 e 33 anni sono state arrestate a Ferrara per sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto emerso erano legate a un'organizzazione criminale che reclutava ragazze, anche minorenni, in Nigeria con la promessa di una sistemazione lavorativa, con cui avrebbero ripagato il costo del viaggio. Una volta arrivate scoprivano però che, per saldare il debito, avrebbero dovuto prostituirsi.