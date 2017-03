Ha confessato di essere l'autore del delitto l'uomo interrogato in questura a Bologna per la morte di Ana Maria Stativa, la prostituta 30enne trovata deceduta per un colpo al capo sabato pomeriggio nella sua abitazione di via Varthema, in zona Murri. L'uomo, Francesco Serra, 55enne, era un cliente che si era invaghito della donna e non voleva che tornasse in Romania. Serra è ora in stato di fermo per omicidio aggravato premeditato.