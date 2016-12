Precipita da scala, morto muratore

Un muratore di 61 anni, Pasquale Ciafardini, è morto in seguito alle ferite riportate cadendo da una scala in un cantiere di Riolo Terme, nel Ravennate. L'uomo era socio amministratore dell'impresa per la quale lavorava alla realizzazione di una casa a due piani. Al momento dell'incidente era impegnato, assieme a un collega, nell'allestimento di strutture in legno necessarie per il secondo piano. Sul posto i carabinieri.