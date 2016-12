Pizzarotti:non arrivò fax allerta

16:21 - "Il fax di allerta maltempo inviato dalla Prefettura non è arrivato in Comune". Lo ha affermato il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sottolineando di essere stato avvertito telefonicamente solo alle quattro e mezza di lunedì. "Noi - ha aggiunto - ci eravamo già attivati, le persone della Protezione civile erano già sul posto". Dopo l'alluvione che ha colpito la città il 13 ottobre la Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.