Piena Po, evacuazioni a Ferrara

16:41 - In seguito all'allerta diramata dalla Protezione civile per la piena del Po, il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani ha firmato un'ordinanza di evacuazione per i residenti nelle aree golenali del fiume. In particolare, l'ordinanza riguarda immobili siti in via Ricostruzione a Pontelagoscuro - la discoteca Giardini Sonori, il Circolo Canottieri e sei edifici adibiti a residenza - e un edificio adibito a residenza a Pescara di Ferrara in via Argine Po.