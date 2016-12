17 novembre 2014 Piena del Po, 1100 gli sfollati emiliani 230 solo nel paese di "Don Camillo" Toccati dalla piena del Po i comuni rivieraschi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara Tweet google 0 Invia ad un amico

21:47 - In Emilia sono 1.100 i residenti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per la piena del Po. Le evacuazioni stanno interessando i Comuni rivieraschi delle province di Piacenza, Parma, Reggio e Ferrara.

I cittadini hanno trovato ospitalità da amici e parenti e in parte saranno alloggiati alberghi e strutture messe a disposizione dai Comuni. "La Regione - afferma il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Mainetti - è pronta, attraverso l'Agenzia, a mettere a disposizione risorse finanziare per dare adeguato supporto alle amministrazioni comunali per l'assistenza alla popolazione, e se necessario, mezzi e attrezzature".



Sulla base dei dati forniti da Aipo, domani pomeriggio è previsto il transito dell'ondata di piena a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, con 'livello 3', quindi di criticità elevata, ma con valori comunque inferiori ai livelli raggiunti nelle piene in Emilia del 2000 e del 2002.



I disagi hanno interessato anche la frazione Ghiarole di Brescello, nel Reggiano, località dove vennero girati i film della saga di "Don Camillo e Peppone": evacuati 230 residenti, in previsione dell'arrivo della nuova ondata di piena del fiume Po, martedì mattina. Gli sfollati che non potranno essere ospitati dai parenti pernotteranno nel centro sociale di Lentigione. I carabinieri hanno avviato i servizi anti-sciacallaggio e presidiano le abitazioni lasciate incustodite.