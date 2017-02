Piacenza, si getta da un ponte mentre scappa dalla polizia: è grave

E' in prognosi riservata un algerino di 35 anni che per cercare di scappare dalla polizia si è gettato da un ponte a Piacenza: dopo un volo di circa 10 metri è caduto di schiena sull'erba e non è più stato in grado di rialzarsi. Poco prima gli agenti di una volante lo stavano avvicinando per chiedergli i documenti, ma alla vista della pattuglia ha iniziato a scappare a piedi. Il fuggitivo ha riportato la frattura di una vertebra e di una caviglia.