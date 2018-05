Piacenza: scossa sismica di magnitudo 4.3, nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione in provincia di Piacenza. Secondo le rilevazioni dell'Ingv la scossa, avvenuta alle 18:41, ha avuto una magnitudo 4.3 nella scala Richter, con epicentro nella zona di Gropparello a una profondità di 28 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Alla scossa delle 18:41 ne sono seguite altre due di minore intensità: una di magnitudo 2.6 alle 18:51 e una di magnitudo 2.1 alle 19:32.



"Siamo in contatto coi sindaci dei Comuni interessati e al momento non ci sono segnalazioni di danni evidenti o di problemi alle persone", ha spiegato il direttore della Protezione civile dell'Emilia-Romagna Maurizio Mainetti.



I vigili del fuoco di Piacenza hanno fatto sapere di aver ricevuto numerose telefonate sia dalla città che da diverse parti della provincia dove la scossa ha fatto sobbalzare i mobili e spostato lampadari nelle abitazioni. Però, al momento, non risulta alcun intervento di soccorso. Anche al 118 non risultano interventi sanitari legati all'evento sismico.