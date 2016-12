Piacenza, quattro giovani accoltellati fuori da un locale: uno è grave

14:34 - Aggressione a colpi di coltello in pieno centro a Piacenza: quattro giovani sono rimasti feriti e uno di questi versa in gravi condizioni. E' accaduto nel centro della città davanti a uno dei locali più frequentati. I feriti hanno tutti età tra 25 e 29 anni e sono piacentini. Ed è proprio il 25enne ad avere avuto la peggio. Si cerca un pregiudicato.

Il ferito più grave ha subito una coltellata in pieno petto e nella notte è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Qui lo hanno operato in cardiochirurgia ed è in prognosi riservata.



Fuori pericolo gli altri tre giovani, raggiunti di striscio da alcuni fendenti in varie parti del corpo. L'aggressione è avvenuta verso mezzanotte, davanti a centinaia di giovani, nel pieno della vita notturna della città emiliana. Il sospettato principale è un giovane italiano, già noto alle forze dell'ordine, ora ricercato dalla polizia.



Gli agenti della squadra Mobile stanno ancora ricostruendo dinamica e cause dell'episodio: probabilmente si è trattato di una lite per futili motivi poi degenerata, ma non è escluso che i quattro aggrediti conoscessero il loro aggressore per alcune ruggini del passato.