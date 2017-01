A svelare l'arcano è la telecamera di videosorveglianza dell'autolavaggio di Piacenza. La vettura inquadrata non si mette in moto da sola, mentre il suo proprietario la lava. Al volante c'è un abile topo d'auto, che si è intrufolato nell'abitacolo, approfittando del fatto che l'automobilista si stesse occupando della pulizia del lato passeggero. E l'uomo resta con il sifone in mano e... con un palmo di naso, mentre vede la sua quattroruote allontanarsi.