Piacenza,cade da balcone:gravissima

Una ragazzina di 13 anni è precipitata per una decina di metri da una finestra di casa, al terzo piano di un palazzo a Pontenure, nel Piacentino. E' in gravissime condizioni. E' stata soccorsa dal 118, chiamato dal nonno che l'ha trovata ferita in strada. E' stata subito portata al Polichirurgico di Piacenza dove la hanno riscontrato un grave trauma cranico, lesioni alle gambe e all'addome. I carabinieri di Piacenza hanno avviato accertamenti.