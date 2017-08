Piacenza, cade da albero e muore infilzato da attrezzo agricolo

Un 75enne è morto cadendo da un albero e rimanendo infilzato su un attrezzo agricolo. E' accaduto a Pecorara, in Valtidone, provincia di Piacenza. La vittima nel tentativo di raccogliere alcuni frutti in cima a un albero è salita utilizzando le forche di un trattore e una pedana come supporto. All'improvviso ha perso l'equilibrio, cadendo da un'altezza di circa due metri direttamente sulla punta di un erpice che lo ha ucciso.