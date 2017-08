Piacenza, bimbo di sei anni annega in piscina a Pontenure

Un bimbo di sei anni è annegato nella piscina del centro sportivo di Pontenure, in provincia di Piacenza, mentre stava partecipando a un gruppo estivo insieme ad altri bambini. Quando i bagnini lo hanno soccorso, il piccolo era già privo di conoscenza. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per circa un'ora. Il bimbo è stato poi trasportato in fin di vita all'ospedale, ma è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo.