Piacenza,17enne legata e violentata

Una diciassettenne sarebbe stata vittima di un'aggressione sessuale sull'argine del Po, a Piacenza, messa in atto da una o più persone: sarebbe stata legata con nastro da pacchi e violentata. La versione è al vaglio della polizia e dei carabinieri. La ragazza è sotto shock e ha proferito solo poche parole. A trovarla un uomo che stava correndo sull'argine e che l'ha vista in mezzo alla vegetazione denudata e in uno stato confusionale.